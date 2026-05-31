قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتدعو لوقف فوري للتصعيد

أعرب محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية، وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين.

وأجرى الخليفي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيًا، مع الدكتور طارق متري، نائب رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث آخر المستجدات في الملف اللبناني، بحسب وكالة الأنباء القطرية، "قنا".

وأكد "الخليفي" أن الممارسات الإسرائيلية انتهاك سافر لسيادة لبنان وخرق واضح للقانون الدولي، وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها وجهود خفض التصعيد.

ونوه إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري، والالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل بنوده، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، موقف دولة قطر الثابت والداعم للبنان ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3 آلاف و412 قتيلاً و10 آلاف و269 مصابًا.