أمريكا: اتهام رجل بقتل 3 أشخاص في جزيرة هاواي الكبرى

اتهمت السلطات في جزيرة هاواي الأمريكية، رجلا (36 عاما) بقتل ثلاثة أشخاص في مجتمع ريفي منعزل معروف بأسلوب حياته الطائفي والانتقائي.

وقالت إدارة شرطة هاواي، في بيان صحفي، إنه جرى اتهام جاكوب دانيال بيكر بتهم قتل من الدرجة الأولى والثانية أمس السبت.

وظل بيكر، محتجزا دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة اليوم الأحد وقالت الشرطة إنه سيمثل أمام المحكمة غدا الاثنين، ولم يعرف على الفور ما إذا كان لدى بيكر محام يمكنه الدفاع عنه.

وجاءت اتهامات القتل بعد يومين من اعتقال الشرطة لبيكر عقب مطاردة في الجزيرة الكبيرة في هاواي، حيث جرى العثور على الضحايا الثلاثة في مجتمع بونا الريفي المعروف بمناظره الطبيعية الاستوائية وسكانه المفعمين بالحيوية.

ولم تذكر الشرطة الدافع وراء جرائم القتل.

وقال قائد شرطة هاواي، ريد ماهونا، إن المحققين لم يعثروا على أي صلة بين الضحايا سوى أن اثنين منهم يعيشان بالقرب من بعضهما البعض.

وبالإضافة إلى تهم القتل، يواجه بيكر، أيضا تهم السطو وسرقة سيارة والإضرار الجنائي بالممتلكات.