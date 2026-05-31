قال مصطفى حجازي، رئيس بلدية صيدا اللبنانية، إن المدينة تتعرض لضغوطات كبيرة في ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، رغم إعلان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استمرار الضربات المتواصلة وعمليات مكثفة في أكثر من منطقة.

وأضاف "حجازي" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN”، اليوم الأحد، أن هناك إنذارات بإخلاء مناطق، وزيادة كبيرة في حركة النزوح نحو مدينة صيدا، مؤكدًا أن المدينة تستقبل ضغط نزوح كبير.

وتابع أن عدد النازحين تجاوز 100 ألف شخص، منهم نحو 20 ألفًا داخل مراكز الإيواء، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المدينة وخدماتها.

واستكمل أن هذا الوضع أدى إلى ضغط شديد على الخدمات داخل المدينة، مضيفًا أن الخوف من الأيام المقبلة في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتمال ازدياد موجات النزوح من المدن المتضررة.

ولفت إلى وجود حاجة ملحّة لتأمين الحاجات الأساسية، خاصة مخزون المواد الأولية، سواء المازوت أو البنزين، مع التخوف من انقطاع الإمدادات.

وأردف أن هناك نقصا في الأدوية وبعض الاحتياجات الأساسية داخل مراكز الإيواء، مؤكدًا أن الأمن الغذائي والصحي أصبح حاجة أساسية في الوقت الحالي.

وأشار إلى استمرار التنسيق من خلال غرفة عمليات الجنوب، بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للبلديات، لتأمين المساعدات لأهالي المدينة، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن لتخفيف الضغط الإنساني عن مدينة صيدا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3 آلاف و412 شهيدا و10 آلاف و269 مصابًا.