إيران تعلن استئناف إنتاج الغاز في 3 منصات بحقل بارس الجنوبي

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن استئناف إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية بحقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي في إيران، بعدما كانت قد توقفت عن العمل بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تصريحات المدير العام لشركة بارس للنفط والغاز، تورج دهقاني، أكد خلالها استئناف إنتاج الغاز في ثلاث منصات بحرية بحقل جنوب بارس للغاز الطبيعي.

وأشار دهقاني إلى الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بعض منشآت التكرير في حقل بارس الجنوبي، مذكّرا بأن منشآت معالجة الغاز الواقعة في المناطق الساحلية بمحافظة بوشهر تعرضت لأضرار خلال تلك الهجمات، ما أدى إلى توقف الإنتاج أيضًا في منشآت إنتاج الغاز البحرية.

وقال دهقاني: "استؤنف إنتاج الغاز في ثلاث منصات بحرية بحقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي، والتي كان قد تم إيقاف إنتاجها رغم أنها لم تتعرض لأضرار خلال الهجمات."

ويُعد حقل بارس الجنوبي، الذي تديره إيران وقطر بشكل مشترك، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، وقد سجل في عام 2025 رقمًا قياسيا بإنتاج يومي بلغ 730 مليون متر مكعب من الغاز.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.