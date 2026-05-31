وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة وسط استعدادات مكثفة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة، في إطار خطة تشغيلية متكاملة أعدتها وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية؛ لتيسير إجراءات الوصول وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن العائدين إلى أرض الوطن.

وشهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، استقبال أولى رحلات عودة الحجاج التابعة لشركة مصر للطيران، إذ بلغ عدد الرحلات القادمة من مدينة جدة اليوم 13 رحلة جوية تقل الحجاج بعد إتمام مناسك الحج.

ومن المقرر استقبال 13 رحلة إضافية غدا الأول من يونيو ضمن خطة تشغيل رحلات العودة من المملكة العربية السعودية.

ورفعت شركة ميناء القاهرة الجوي، درجة الاستعداد القصوى بكل مباني الركاب والصالات المخصصة لاستقبال الحجاج، مع تعزيز فرق العمل وتكثيف الخدمات الإرشادية والتنظيمية، وتوفير الدعم اللازم لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الرحلات والحقائب لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وانسيابية الحركة داخل المطار.

وأكد المحاسب مجدي إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن الشركة سخرت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لاستقبال ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات وصولهم.

وأشار إلى أن مختلف الجهات العاملة بالمطار تعمل على مدار الساعة في تنسيق كامل لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال موسم عودة الحجاج.

وأضاف أن مطار القاهرة الدولي يتمتع بجاهزية تشغيلية عالية وخبرة واسعة في إدارة مواسم الذروة.

وأوضح أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لكل مراحل التشغيل لضمان راحة الحجاج وتقديم تجربة سفر متميزة تعكس مكانة المطار باعتباره البوابة الجوية الرئيسية لجمهورية مصر العربية.

وفي ختام بيانها، قدمت شركة ميناء القاهرة الجوي، التهنئة للحجاج بمناسبة عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، متمنية لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.