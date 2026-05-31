نفى مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي، التقارير التي أشارت إلى استقالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "نشر هذه الشائعات من قبل تلك الشبكة الأجنبية المشبوهة ما هو إلا استمرار لأساليب التلاعب الإعلامي السخيفة السابقة.. لقد نشروا أوهامهم بدلًا من الحقائق".

وشدد على أن الرئيس مسعود بزشكيان "لن يتراجع عن خدمة الشعب، كما لن يتراجع الشعب الإيراني عن درب التضامن والمقاومة"، مشيرا إلى أن الآخرين "سيُدفنون مع رغبتهم في تمزيق وحدة الشعب الإيراني".

وفي وقت سابق، نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة في لندن، عن مصدر مطلع قوله إن بزشكيان طلب التنحي عن منصبه عبر رسالة رسمية بعث بها إلى مكتب مجتبى خامنئي.

ومساء الأحد، قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إنه "من المستحيل مواجهة التحديات الكبرى دون تحمل المشاق"، مشددا أنه "لا يمكن اجتياز هذا المسار الوعر والمتعرج إلا من خلال الوعي العام والتعاون".

ودعا عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى ضرورة تبني نهج المكاشفة مع الإيرانين، قائلا: "يجب علينا أن نشرح الحقائق القائمة للناس حتى تشارك جميع فئات المجتمع في حل المشكلات"، مشيرا إلى أن "هذا الألم المشترك لن يشفى أبدا بشكل منفصل".