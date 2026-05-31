إصابة 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتصيون

قال الإسعاف الإسرائيلي، إن حادث دهس استهدف عددا من المشاة عند مفترق مستوطنة "غوش عتصيون" في القدس.

وأعلن عبر حسابه بمنصة "X" عن وقوع 4 إصابات جراء الحادث، بينها حالتين خطيرتين.

وأضاف أن الطواقم الطبية قدمت العلاج لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، جرى نقلها إلى المستشفى، وهي في حالة خطيرة إثر إصابتها بجروح في أطرافها.

ولفت إلى نقل فتاة أخرى تبلغ من العمر 15 عاما في حالة متوسطة، بعد إصابتها بجروح في الوجه، فيما أصيب شخص آخر في موقع الحادث.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش المتواجدة في مكان الحادث أطلقت النار على سائق المركبة الفلسطيني الذي نفذ العملية، وذلك عقب وقوع الهجوم.