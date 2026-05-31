انقطاع كامل للكهرباء ضرب جزيرتي سانت توماس وسانت جون في جزر فيرجن الأمريكية مرتين

حدث انقطاع كامل للتيار الكهربائي في جزيرتي سانت توماس وسانت جون في جزر فيرجن الأمريكية، في وقت مبكر من يوم الأحد، وهو الانقطاع الثاني في نهاية الأسبوع حيث تعاني الجزر الأمريكية من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بشكل متزايد.

وقالت هيئة المياه والكهرباء في جزر فيرجن، في بيان لها، إن الانقطاعات نجمت عن فقدان التوليد في محطة للطاقة.

وحدث انقطاع التيار الكهربائي الأول في وقت متأخر من يوم السبت، وعلى الرغم من استعادة الطواقم للكهرباء خلال الليل، حدث انقطاع آخر للتيار الكهربائي بعد ساعات.

ويعيش أكثر من 42 ألف شخص في سانت توماس وهي الجزيرة الرئيسية، بينما يعيش ما يقرب من 4 آلاف آخرين في سانت جون.

وأصبح انقطاع التيار الكهربائي، شائعا بشكل متزايد في جميع أنحاء الجزر الأمريكية، وتفاقمت الإحباطات على الإنترنت حيث دعا السكان على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة إلى استعادة الكهرباء.

وتعهد الحاكم ألبرت بريان جونيور، بإصلاح المشكلة، واستثمر نحو 100 مليون دولار من التمويل الاتحادي في المرافق المتعثرة في السنوات الأخيرة.

لكن هيئة المياه والكهرباء في جزر فيرجن لا تزال تكافح من أجل تقديم الخدمة.

وفي أبريل، أخبر المسئولون، المشرعين أن انقطاع التيار الكهربائي كان نتيجة العواصف ونقص المعدات وضعف قدرة التوليد وتعطل المعدات وتأجيل الصيانة لسنوات.