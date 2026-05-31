تقرير: الرئيس الإيراني قدم استقالته بسبب السيطرة الكاملة لقادة الحرس الثوري

قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رسالة استقالة رسمية إلى مكتب المرشد الأعلى، وفقًا لما أفاد به مصدر مطلع لموقع "إيران إنترناشيونال".

وفي الرسالة التي أرسلت يوم الأحد، شدد بزشكيان على أن الرئيس والحكومة تم استبعادهما فعليًا من عمليات صنع القرار الرئيسية والحيوية في البلاد، وأن الفراغ الناتج عن هذا الوضع أتاح للفصائل المتشددة داخل الحرس الثوري الإيراني السيطرة على مجريات الأمور، بحسب المصدر.

وأضاف بزشكيان في رسالته، أنه في ظل هذه الظروف، لم يعد قادرًا على إدارة الحكومة أو أداء مسئولياته القانونية، ولذلك طلب التنحي فورًا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مجتبى خامنئي سيقبل استقالة الرئيس، إلا أن محتوى الرسالة يشير إلى وجود انقسام عميق وغير مسبوق على أعلى مستويات السلطة.

ويأتي ذلك بعد أشهر من التوترات بين الحكومة ومؤسسات الجمهورية الإسلامية العسكرية والأمنية.

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قد أفاد سابقًا بأن الحرس الثوري قيّد تدريجيًا العديد من صلاحيات الرئيس، وتولى فعليًا السيطرة على أجزاء رئيسية من الحكومة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أدّى هذا الوضع إلى وضع إدارة بزشكيان في حالة جمود سياسي وتنفيذي، ما حال دون تقدم المفاوضات الدبلوماسية وإتمام وتنفيذ التغييرات المطلوبة في هيكلية الحكومة.