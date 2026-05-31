أمريكا: عودة طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز متجهة إلى إسبانيا إلى نيوارك بعد تهديد أمني محتمل

عادت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كانت متجهة إلى إسبانيا من مطار نيوارك ليبرتي الدولي أدراجها في منتصف رحلتها، أمس السبت؛ بسبب تهديد أمني محتمل أثناء الرحلة.

وأفادت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، بأن الرحلة أقعلت في حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي متجهة إلى بالما دي مايوركا في إسبانيا، لكنها عادت إلى مطار نيوارك وهبطت فيه عند الساعة 937 مساء.

وقالت شركة الطيران، إن الطائرة من طراز "بوينج 767" كانت تقل 190 راكبا و12 من أفراد الطاقم.

وبحسب تسجيلات صوتية لمراقبة الحركة الجوية، حضر فريق الأمن لتفتيش الطائرة بعد أن قام أحد الأشخاص بتسمية جهاز البلوتوث الخاص به باسم من "كلمة معينة مكونة من أربعة أحرف".

وقال أحد الركاب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طاقم الطائرة طلب مرارا من الركاب إيقاف تشغيل جميع أجهزة البلوتوث، لكن جهازين ظلا قيد التشغيل.

وعادت الطائرة أدراجها بعد التواصل مع المقر الرئيسي لشركة الطيران في شيكاغو.

واضطر الركاب إلى إخلاء الطائرة، فيما خضعت الطائرة لتفتيش من جانب شرطة هيئة الموانئ، وجرى إعادة فحص للركاب من جانب إدارة أمن النقل وإدارة الجمارك وحماية الحدود قبل صعودهم مجددا إلى الطائرة.

ورفضت شركة الطيران، تقديم تفاصيل محددة بشأن سبب الواقعة.

واستقل الركاب رحلة بديلة بطاقم جديد، أقلعت صباح اليوم الأحد، وهبطت في بالما بعد الظهر.