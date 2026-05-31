فنزويلا وصندوق النقد الدولي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بعد سنوات من العقوبات

اجتمع الفريق الاقتصادي لحكومة فنزويلا، في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن مع المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا وفريقها المختص بنصف الكرة الغربي، في إطار عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين جمهورية فنزويلا البوليفارية والمجتمع المالي الدولي بعد أكثر من عقد من العقوبات والحصار المالي.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، الخطوات المقبلة في جدول الأعمال الثنائي، وآليات المساعدة الفنية، وسبل استعادة الأموال لصالح الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لدعم مسار التعافي الاقتصادي.

وأوضح ممثلو الوفد الفنزويلي، أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو والانفتاح، استنادًا إلى جهود الشعب ورؤية تنموية واضحة.

وأكد المسئولون، التزام "كاراكاس" بتعزيز القدرات الإنتاجية من أجل توفير فرص العمل.

وجدد الوفد، تأكيده على المضي قدمًا على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية والتعاون البناء، مشيرا إلى أن الجهود ستتواصل لترسيخ النهضة الاقتصادية لفنزويلا وتحويل إمكاناتها إلى رفاهية ملموسة للشعب.