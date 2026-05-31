القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 118 سفينة وتعطيل 5 سفن منذ بدء حصار إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها نجحت في تحويل مسار 118 سفينة تجارية، وتعطيل 5 سفن منذ بدء الحصار على إيران وحتى 31 مايو.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، استمرار الحصار على إيران ومنع تصدير النفط من جزيرة خارك، مشيرا إلى أن إعادة الملاحة بمضيق هرمز بلا رسوم سيكون أول مؤشر على التزام طهران، بحسب تصريحاته لشبكة "فوكس نيوز".

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، إن إيران لن توقع اتفاقا إطاريا مع الولايات المتحدة إلا بعد تأمين تنازلات ملموسة، منها الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدتها المجمدة، بحسب "إرنا".

وكشفت وسائل اعلام أمريكية، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إجراء تعديلات على مذكرة التفاهم مع إيران قبل أن تُعاد النسخة المعدلة إلى طهران للنظر فيها والموافقة عليها.

وكانت مصادر إيرانية أكدت أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن حول نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا.

وأوضحت المصادر، أن الطرفين طرحا تعديلات بشكل متناوب، لكن لم يجر اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، بحسب وكالة تسنيم، فيما ذكرت مصادر لـ CNN أن ترامب يعارض فكرة صرف كميات كبيرة من الأموال لإيران.