الهند: ارتفاع حصيلة الوفيات إثر انهيار مبني جنوب دلهي إلى 4 أشخاص

أفاد مسئول هندي، اليوم الأحد، بأنه جرى تسجيل محضر شرطة رسمي لفتح تحقيق جنائي في أعقاب انهيار مبنى تجاري مؤلف من ثلاثة طوابق بالقرب من محطة مترو ساكيت جنوبي دلهي؛ مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في حين جرى إنقاذ العديد من الأشخاص الآخرين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر في الشرطة، أن بعض المصابين والمتوفين كانوا من الطلاب الذين يستعدون لخوض امتحان خريجي الطب الأجانب، وفقا لوكالة برس ترست أوف إنديا.

وكان المبنى، الواقع في شارع ويسترن مارج، قد انهار مساء أمس السبت.

ويضم المبنى معهدا تدريبيا ومقاهي ومكاتب فيما تشير التقارير إلى أن أعمال بناء كانت جارية في الطابق العلوي وقت وقوع الحادث.