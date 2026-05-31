وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات مع أمريكا مستمرة وكل ما يُقال مجرد تكهنات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المباحثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية "ما زالت جارية"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأشار إلى أن المباحثات "لا يمكن إصدار حكم بشأنها ما لم تصل إلى نتيجة واضحة ومحددة"، مؤكدا أن "كل ما يُقال في الوقت الحالي هو مجرد تكهنات، ولا ينبغي إعطاؤه أهمية حتى تتضح الأمور بشكل قاطع".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إجراء تعديلات على مذكرة التفاهم مع إيران قبل أن تُعاد النسخة المعدلة إلى طهران للنظر فيها والموافقة عليها.

وكانت مصادر إيرانية أكدت أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن حول نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا.

وأوضحت المصادر، أن الطرفين طرحا تعديلات بشكل متناوب، لكن لم يجر اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، بحسب وكالة تسنيم، فيما ذكرت مصادر لـ CNN أن ترامب يعارض فكرة صرف كميات كبيرة من الأموال لإيران.

وكان ترامب أكد أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أنه "إذا لم يكن جيدا فسيلجأ ثانية إلى الخيار العسكري ووزارة الحرب".