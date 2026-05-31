أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إصدار تأشيرة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال اليوم أو اليومين المقبلين، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفاز منتخب إيران على نظيره غامبيا بنتيجة 3-1، ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم في مباراة ودية يوم الجمعة، في أنطاليا جنوب تركيا.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي محمد نبي، أن السلطات الأمريكية سترد على طلبات التأشيرات الخاصة بكأس العالم 2026 خلال هذا الأسبوع، بحسب "فرانس برس".

وأضاف أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن منح التأشيرات، على خلفية عدم توصل الطرفين لاتفاق نهائي يقضي بخفض التوتر وإنهاء حالة التأهب بينهما، بعد الحرب التي عاشتها منطقة الشرق الأوسط.



وأوضح أن الفريق سيُقيم معسكره خلال البطولة في المكسيك، رغم أن مبارياته الثلاث في دور المجموعات ستُلعب في الولايات المتحدة.

وتأمل بعثة إيران في الحصول على تأشيراتٍ لدخول الولايات المتحدة، ويلعب الفريق ضمن مجموعة تضم مصر وبلجيكا ونيوزيلند، ويختتم المنافسات بلقاء مصر في 26 يونيو.