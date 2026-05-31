محمود سعد يشارك في الاحتفال بانطلاق برنامج من ماسبيرو على شاشة التلفزيون المصري

دعا الإعلامي محمود سعد، الجمهور للاحتفال بميلاد برنامج "من ماسبيرو"، في عيد الإعلاميين.

وأعرب خلال الحلقة الأولى على شاشة القناة "الأولى" بالتلفزيون المصري، عن تمنياته لفريق العمل بالتوفيق ومواكبة التغيير الذي طرأ على العالم، لضمان التواجد في كل بيت مصري وتقديم "الحاجات الحلوة" التي اعتاد التليفزيون تقديمها، مؤكدا أن الجمهور المصري لم ينصرف يوما عن شاشته الوطنية.

من جهته، أشار الإعلامي رامي رضوان، مقدم البرنامج، إلى أن انطلاق البرنامج بحضور الإعلامي محمود سعد يمثل "شرفا كبيرًا"، منوها إلى أن برنامج "البيت بيتك" كان يحظى بمتابعة جماهيرية تشبه "مباريات كرة القدم".

وأكد "سعد" أن البرنامج كان من "صنع التليفزيون المصري" وبفضل مساحة الحرية التي أتاحها، لافتا إلى برنامج "البيت بيتك" شارك في تقديمه 14 مذيعا ومذيعة، لافتا إلى أن الإعلامية ليلى رستم كانت على رأس العمل في يومه الأول.

وشدد على أنه كان جزءا من منظومة متكاملة أدت لظهور البرنامج "بشكل قوي"، معربا عن ثقته في أن البرنامج الجديد سيكون "أقوى".

واختتم "رضوان" متمنيا أن يحقق البرنامج نجاحا يماثل تجربة "البيت بيتك"، قائلا: "ربنا يقدرنا ونقدم للناس ما ينتظروه منا، والذي يليق بالجمهور المصري والعربي والتلفزيون المصري العظيم، الذي مر عبر محطاته رواد وقامات كبرى منذ لحظة إنشائه".