الدبلوماسي الباكستاني مسعود خان: إسلام أباد تعمل بشكل متواصل لتجاوز الخلافات بين واشنطن وطهران

قال الرئيس السابق لإقليم آزاد جامو وكشمير، وسفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة والصين والأمم المتحدة، سردار مسعود خان، اليوم الأحد، إن باكستان ظهرت كميسر رئيسي في الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب في بيان، عن ثقته في أن المشاركة المستمرة والدبلوماسية العملية يمكن أن تؤدي إلى النجاح في الاتفاق على مذكرة التفاهم التي تخضع للمناقشة حاليا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان"، عن خان قوله إنه لا ينبغي النظر إلى المرحلة الحالية على أنها توقف تكتيكي قبل تجدد الأعمال العدائية، وإنما على أنها جهد دبلوماسي جاد يهدف إلى إنهاء التصعيد ووضع إطار لمشاركة دائمة بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى أن باكستان تعمل بشكل متواصل لتجاوز الخلافات ونقل الرسائل بين العاصمتين وخلق الثقة اللازمة لإجراء مفاوضات هادفة.

وأوضح أن دور باكستان تجاوز التواصل، حيث ساعد الجانبين على تحديد أرضية مشتركة وتشجيع المرونة في الوقت الذي يمكن أن تؤدي فيه المواقف المتشددة إلى إخراج العملية برمتها عن مسارها.

ووصف المهمة بأنها صعبة للغاية، بالنظر إلى علاقة الخصومة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران منذ ما يقرب من خمسة عقود.