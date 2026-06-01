الجيش الإسرائيلي يمدد عملياته العسكرية بمخيمي طولكرم ونور شمس

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تمديد عملياته العسكرية المستمرة بمخيمي طولكرم ونور شمس، بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية حتى نهاية يوليو القادم.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر "تمديد العدوان على أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس حتى تاريخ 31/7/2026".

​​​​​​​وفي 21 يناير 2025 شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمخيم جنين ثم مخيمي نور شمس وطولكرم.

واعتبر المحافظ أن القرار "يمثل إمعانا في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين، واستمرارا لمعاناة آلاف الأسر التي تعرضت للنزوح القسري جراء هذا العدوان المتواصل".

وأضاف أن ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم للمنازل والمحال التجارية، وتدمير البنية التحتية، إلى جانب أعمال التخريب والتجريف التي طالت معالم المخيمين، تعكس سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقومات صموده، وتفاقم من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وجدد دعوته للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية والإنسانية "للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان.​​​​​​​

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية جيش الاحتلال، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأسفر التصعيد إجمالا عن استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو.