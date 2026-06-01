أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، استقرار مؤشرات أسعار الذهب، واتجاهها للانخفاض، نتيجة لضغوط لحالة «اللا حرب واللا سلم» الحالية، وارتفاع أسعار النفط.

ورأى خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن نهاية الأزمة الحالية وانخفاض أسعار النفط لمُعدلاتها السابقة، سيؤدي لارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى.

ونصح بشراء الذهب حاليًا، متوقعًا ارتفاع أسعاره خلال الربع الأخير من 2026، قائلًا: «إحنا شايفين إن سعر الذهب مناسب جدًا للشراء مش للبيع فالناس ممكن تستفيد بانخفاض الذهب بإنها تشتري».

ونفى ما تردد حول إجماع شركات الذهب برفع أسعار المصنعية، موضحًا: «مفيش إجماع على مصانع إنها تغلي المقولة دي أو الإشاعة دي مش حقيقية».

وأوضح أن بعض المصانع رُبما تلجأ لزيادة قيمة المصنعية، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وغيرها، مضيفًا: «دي اعتقد هتبقا محدودة ومش ظاهرة عامة».

وأكمل: «في المجمل الأسعار متوازنة ومعقولة وممكن متتأثرش وميحصلش ارتفاع بالتصور اللي ممكن يتخيله البعض».