مي عز الدين عن قصة حبها: بدأت بدموع عمر خيرت وانتهت باعتراف مفاجئ

كشفت الفنانة مي عز الدين عن كواليس تعارفها على شريك حياتها أحمد، في قصة إنسانية مليئة بالصدفة والمشاعر الصادقة، بدأت في حفل للموسيقار عمر خيرت.

وقالت مي خلال لقائها مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc" تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس إنها تعرفت عليه خلال الحفل أثناء تأثرها الشديد بإحدى المقطوعات، حيث كانت تبكي، قبل أن يفاجئها أحمد بتعليق طريف أخبرها فيه أنه طبيب، وهو ما لم تأخذه بجدية في البداية، لتكتشف لاحقًا أنه صيدلي بالفعل، وبدأت بينهما صداقة تطورت سريعًا.

وأضافت أنه وضع لها نظامًا غذائيًا ساعدها على فقدان الوزن، وكان عند وعده، مشيرة إلى أن مشاعرها بدأت تتغير عندما وجدت نفسها تفكر فيه باستمرار، مؤكدة أن أكثر ما جذبها له هو تفهمه لطبيعة عملها في الوسط الفني دون صدام.

وأوضحت أن أحمد لديه اهتمامات متعددة، من بينها حبه للفن ومروره بتجارب تمثيل وورش فنية، إلى جانب نشاطه على السوشيال ميديا، ما جعله قريبًا من عالمها وقادرًا على استيعابه.

وأكدت أن وجوده في حياتها جاء في توقيت كانت تحتاج فيه إلى “ونس حقيقي”، خاصة في ظل ضغوط العمل والمرض، لافتة إلى أنه دائم الدعم لها ويدفعها للأمام باستمرار.

وكشفت مي عن لحظة اعترافه بحبه، قائلة: "هو قالّي بحبك في مكالمة تليفون، قفلت وسرحت، كنت خايفة من السرعة ومن إني أخد قرار غلط، لكن المشاعر كانت حقيقية وجت في وقت غريب".

واختتمت حديثها بالتأكيد على شعورها بالراحة معه، معتبرة أن ما حدث كان “ترتيب من ربنا”، وأنها تعيش حالة من التوازن والسعادة في هذه العلاقة.