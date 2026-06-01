مريم أمين تدمع فرحًا خلال تقديم سناء منصور لها في «من ماسبيرو»: الشرف شرفان

أعربت الإعلامية مريم أمين عن تأثرها الشديد خلال الحلقة الأولى من برنامج التوك شو الجديد “من ماسبيرو” على القناة الأولى، اليوم الأحد، حيث دمعت عيناها فرحًا عند تقديمها من قبل الإعلامية سناء منصور.

وقالت "أمين": “سعيدة ومتشرفة.. مهما حكيت المشاعر مختلطة بين الرجوع إلى ماسبيرو وبين أستاذتي التي بدأت معها وتحت يدها، والتي اختارتني وكانت دائمًا تتابع أولادها، ليست أنا فقط، وكلما قدمنا شيئًا جيدًا كانت أول ما ترانا تحتضنا”.

وأضافت أن عودتها إلى ماسبيرو تمثل عودة إلى البيت الأول وإلى الجمهور الذي نشأت معه، مؤكدة أن الفضل في ظهورها يعود إلى شاشة التلفزيون المصري، قائلة: “لولا ماسبيرو لما كان أحد يعرفنا، هذا المبنى العظيم هو الذي قدّمنا للناس”.

وأشارت إلى أن الإعلامية سناء منصور تُعد أستاذتها و”مكتشفة النجوم والمذيعين والصحفيين”، واصفة إياها بالأم والصديقة، معربة عن فخرها بالعودة من جديد للعمل تحت مظلة ماسبيرو.

وأردفت: “الشرف شرفان، أن والدتي في مجال الإعلام هي التي تستقبلني اليوم.. لا أجد كلمات تعبر عن مشاعري… أهلاً بكم مشاهدينا الكرام كونوا معنا وتابعونا دائمًا من ماسبيرو”.

ومن جانبها، قالت الإعلامية سناء منصور: “أنا سعيدة أن بنتي من أبناء الفضائية المصرية، تكون جزءًا رئيسيًا في هذا البرنامج الجديد المحترم المشرف”.

وانطلقت أولى حلقات برنامج التوك شو الجديد “من ماسبيرو”، وذلك احتفالًا بعيد الإعلاميين الموافق 31 مايو، فيما أوضح محمود التميمي، المشرف على البرنامج، أن اختيار هذا التوقيت لإطلاقه يحمل دلالة رمزية كبيرة لارتباطه بعيد الإعلاميين وبداية الإذاعة المصرية عام 1934، مؤكدًا أن ماسبيرو يمثل الأصل الحقيقي للإعلام المصري ومنصة أساسية لتشكيل الوعي العام عبر عقود طويلة.