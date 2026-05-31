إصابة 4 فتيات إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحور وادي النطرون - العلمين

أصيبت أربعة فتيات بإصابات مختلفة؛ إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحور وادي النطرون - العلمين شرق محافظة مطروح.

واستقبل مستشفى العلمين المركزي، جودي ناصر سيد ، 22 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني، وفريدة وليد ممدوح، 22 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخديجة عبدالرحمن فاروق، 23 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجنا هيثم عباس، 22 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور وادي النطرون العلمين.

وقدمت الإسعافات الأولية للمصابات ميدانيا في مكان الحادث ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين النموذجي؛ لتلقى باقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة في محافظة مطروح.