هامبورج تنسحب من سباق المدن الألمانية المرشحة لاستضافة الأولمبياد بعد رفض السكان في استفتاء شعبي

انسحبت مدينة هامبورج، من سباق المدن الألمانية المرشحة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية بعد رفض خططها في استفتاء شعبي اليوم الأحد، لينحصر السباق بين ثلاث مدن أخرى.

وبعد تصويت ملزم، أكد رئيس بلدية هامبورج بيتر تشينتشر، أن مجلس الشيوخ الحاكم قد اتخذ القرار بناء على نتائج الاستفتاء.

وقال تشينتشر: "لقد أبلغت رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، توماس فايكرت، وممثل ألمانيا في اللجنة الأولمبية الدولية، مايكل مرونتس، بأن هامبورج ستسحب ترشيحها لاستضافة الأولمبياد".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، أوليفر رودولف، أثناء عملية فرز الأصوات إن أغلبية المشاركين رفضوا ترشح المدينة لاستضافة الأولمبياد في 2036 أو 2040 أو 2044.

وكان من المتوقع صدور النتيجة النهائية غير الرسمية في وقت لاحق من يوم الأحد.

وشارك في الاستفتاء 49.5% من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم المشاركة حوالي 3ر1 مليون شخص أعمارهم 16 عاما على الأقل.

وتبقى هذه النسبة أقل من نسبة المشاركة في استفتاء عام 2015 على ملف ترشيح ألمانيا لاستضافة أولمبياد 2024، والتي بلغت 50.2%، والذي أسفر عن نتيجة مماثلة، حيث اعترض 51.6% على استضافة دورة الألعاب، بينما أيد الترشح 48.4% من المشاركين في الاستفتاء.

وكانت هامبورج تتنافس مع مدن ميونخ وبرلين ومنطقة الراين-الرور وكولن للفوز بترشيح ألمانيا.

وسيحسم المجلس الأعلى للرياضة الألمانية قراره بشأن المدينة التي ستحتضن الأولمبياد وسنة الاستضافة في يوم 26 سبتمبر.

وحظي ملف ميونخ بتأييد 4ر66% في الاستفتاء، بينما حظي ملف كولن/الراين - الرور بتأييد 66%، بينما وافق البرلمان المحلي في العاصمة برلين على ملف الاستضافة لعدم إجراء استفتاء لأسباب دستورية.

وفي عام 2015، أجهضت خطة هامبورج للترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في استفتاء شعبي.

ويبرز مؤيدو هذا المسعى الأخير باستخدام المنشآت القائمة، والربح المتوقع، والتحسين الكبير الذي سيقدمه للبنية التحتية للمدينة، بينما يشير المنتقدون إلى وجود شكوك حول التكاليف، وإلى ضرورة إنفاق الأموال على مشاريع أكثر إلحاحا.

يشار إلى أن ألمانيا سبق لها أن استضافت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1936 في العاصمة برلين، وعام 1972 في ميونخ.