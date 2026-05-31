لقي طفلان مصرعهما غرقا في الترعة البرشومية بقرية برشوم التابعة لمركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، أثناء قيامهما بالاستحمام في الترعة وسط مجموعة من زملائهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين بالترعة البرشومية بقرية برشوم دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفلين نزلا للاستحمام بالترعة بصحبة بعض زملائهما، فلقيا مصرعهما، بينما نجا ثالث لهما.

وتبين أن الطفلين هما "ع. م. ب" 13 عامًا، و"ع. م. ا" 13 عامًا، وجرى انتشال الجثتين بمعرفة بعض الأهالي ونقلهما إلى المستشفى.