رسالة خاصة من وليد درويش للاعبي منتخب الناشئين

حرص وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة منتخب الناشئين بكأس الأمم الإفريقية في المغرب، والمشرف على المنتخب، على تحفيز لاعبي منتخبنا الوطني، قبل مواجهتهم الأخيرة، على الميدالية البرونزية.

ويواجه منتخب الناشئين، بقيادة مديره الفني، حسين عبداللطيف، نظيره المغربي، في العاشرة مساء غد الاثنين، في أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا في المغرب.

وقال درويش، في اجتماعه مع اللاعبين قبل مرانهم الختامي، استعدادًا لمواجهة المغرب: "فخور بما قدمتموه في البطولة، وننتظر منكم غدًا تحقيق الميدالية البرونزية، بعدما حققتم البرونزية في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم".

وأضاف المشرف على منتخب الناشئين: "لم تقصروا خلال البطولة، حققتم الهدف الرئيسي بالتأهل لنهائيات كأس العالم، وخانكم التوفيق بالخسارة بركلات الترجيح في نصف النهائي".

واختتم درويش رسالته للاعبين: "سنلعب مباراة كرة قدم فقط، يجب أن ينصب تركيزكم على الملعب فقط، ولا تنشغلوا بأي شيء خارج الملعب".