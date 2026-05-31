السيطرة على حريق بمصنع أجهزة منزلية بالمنطقة الصناعية الثالثة في العاشر من رمضان

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، في السيطرة على حريق نشب بأحد الأقسام داخل مصنع للأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء و6 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أي إصابات.

وتمكنت القوات، من محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى باقي أقسام المصنع، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وأكدت المعاينة الأولية، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، لتطبيق المصنع إجراءات السلامة والحماية المدنية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.