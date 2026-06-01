كشفت الفنانة مي عز الدين عن واحدة من أصعب التجارب النفسية التي مرت بها خلال تصوير مسلسل «قلبي ومفتاحه»، مؤكدة أن علاقتها بالمخرج تامر محسن تجاوزت حدود العمل إلى دعم إنساني ساعدها على تجاوز لحظات صعبة.

وقالت مي عز الدين، خلال لقائها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc»، إنها دخلت في حالة اندماج كامل مع الشخصية التي قدمتها في المسلسل، لدرجة أنها انهارت نفسيا بعد انتهاء التصوير.

وأضافت: «أول ما سمعنا كلمة فركش.. عيطت تاني، كنت عايشة جوه الشخصية، وأول يوم خلصت حسيت إني نزلت للأرض فجأة».

وأوضحت أنها انعزلت تماما بعد انتهاء العمل، وفضلت البقاء في فندق بعيد عن منزلها، هربا من الذكريات ومحاولة للتعافي، مشيرة إلى أن هذه الحالة استمرت معها لفترة طويلة، خاصة مع تزامن ذلك مع شهر رمضان.

وأكدت مي عز الدين أن تدخل المخرج تامر محسن كان نقطة تحول في حالتها النفسية، إذ حرص على التواصل معها رغم انشغاله بالمونتاج، وطلب منها الحضور لمشاركته العمل.

وأشارت إلى أن تامر محسن لم يكن يطلب منها شيئا فنيا بقدر ما كان يحاول مساعدتها على الخروج من حالتها النفسية الصعبة، قائلة إنه كان يحاول «يفصلها عن الحالة ويخرجها من مود الكآبة».

وأضافت أن تامر محسن لم يكن مجرد مخرج بالنسبة لها، بل كان داعما نفسيا حقيقيا، بعدما نصحها بالانشغال والقراءة وعدم الاستسلام للعزلة، وهو ما ساعدها تدريجيا على استعادة توازنها.

وتحدثت مي عز الدين عن كواليس العمل، مشيدة بزملائها، خاصة الفنان آسر، الذي وصفته بأنه «لطيف جدا وكان حريصا على المذاكرة معها ومساعدتها».

كما أشادت بالمخرج محمد دياب، مؤكدة أن كواليسه تكون دائما مليئة بالطاقة الإيجابية وخفة الدم.

وكشفت أن من أكثر المشاهد التي أحبتها مشهد العشاء الذي جمعها بـ"دياب وآسر"؛ رغم توتره وقلة الحوار فيه، موضحة أنه كان «مليان إحساس وضغط عصبي حقيقي».

واختتمت مي عز الدين حديثها بالتأكيد على أن النجاح يمثل لها لحظة استثنائية، قائلة: «لما بتأكد إننا نجحنا، بحس إني بطير من الفرحة».