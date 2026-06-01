مي عز الدين عن أيام والدتها الأخيرة: كنت بروح كل يوم وأنادي عليها وهي في الغيبوبة

كشفت الفنانة مي عز الدين عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدتها، مؤكدة أنها مرت بفترة صعبة بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة استمرت نحو 15 يوما قبل وفاتها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة dmc. أن والدتها كانت تعاني من مشكلات في الكلى، ووصلت حالتها في آخر عامين أو 3 أعوام إلى مرحلة صعبة، بدأت معها رحلة الغسيل الكلوي.

وأوضحت مي أنها كانت تحاول العمل بشكل مكثف في تلك الفترة، خاصة في المسرح، حتى تتمكن من رعاية والدتها وتعويض احتياجاتها، مشيرة إلى أنها تمكنت من توفير وحدة غسيل كلى لها داخل المنزل.

وقالت إن والدتها كانت محبة للحياة، لكن حالتها الصحية جعلتها تشعر بصعوبة الاستمرار بهذا الشكل، خاصة مع تكرار إجراءات الغسيل وما يصاحبها من ألم وقيود في الطعام والشراب.

وأضافت أن والدتها لم تكن سعيدة بحالتها الصحية، لكنها كانت تبدو مستقرة إلى حد كبير، حتى جاء يوم كانت مي تعرض فيه على المسرح، وبعد انتهاء العرض شعرت من وجوه المحيطين بها أن هناك أمرا غير طبيعي.

وأوضحت أنهم طلبوا منها ركوب الطائرة والعودة إلى مصر فورا، وأخبروها فقط بأن والدتها في المستشفى وأنها تعبت قليلا، لكنها عندما وصلت اكتشفت أن الأمر أكثر خطورة.

وقالت مي إن قلب والدتها كان قد توقف أكثر من مرة، وخضعت لصدمات كهربائية، ثم عاد القلب للعمل لكنها دخلت في غيبوبة.

وأضافت أنها بقيت نحو 15 يوما تذهب إلى المستشفى يوميا وتنادي على والدتها، أملا في أن تسمعها، قائلة: «قعدت تقريبا 15 يوم، بروح كل يوم وبقعد بنادي عليها.. بس ما كانتش بتسمعني».

وأشارت إلى أن والدتها توفيت في اليوم الأخير من هذه الفترة، معتبرة أن هذه الفترة لطفا من الله؛ لأنها كانت تعدها تدريجيا لتقبل الفقد.