رئيس الهيئة العليا لحزب النور: فيلم برشامة يستهزئ بالجنة والنار ويسخر من عقاب الله

قال سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يقوم بدوره البرلماني المنوط به من باب "النصيحة الواجبة"، وذلك تعليقا على تقديم الحزب بيانا للمطالبة بوقف فيلم "برشامة" بطولة الفنان هشام ماجد.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الحزب لم يكتف بالمقاطع المنتشرة للفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن "الفيلم يسلك مسارا خطيرا جدا".

وأشار إلى أن العمل "يرسخ لمعاني السخرية والاستهزاء بجوانب مهمة في المجتمع المصري وبالشريعة الإسلامية، كما يعمل على تسفيه المرتكزات التي تبنى عليها المجتمعات".

ونوه إلى أن البيان العاجل الذي تقدم به الحزب لرئيس مجلس النواب، يأتي "حفاظا على هوية الوطن الأخلاقية والدينية والتماسك المجتمعي".

ولفت إلى أن الحزب يطالب "بوقفة حازمة ومسئولة لتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة لمنع هذه التجاوزات".

وأضاف أن الفيلم، في إطاره الكوميدي و"الإفيهات" المنتشرة، "يرسخ لمفاهيم الجرأة والسخرية بالشرع والفقه الإسلامي وانتهاك حرمة المساجد ومفاهيم الحلال والحرام والقيم الأخلاقية الثابتة، كما يستهزئ بالجنة والنار في إطار إفيهات ساخرة".

ونوه إلى أن هناك مشاهد في الفيلم تتضمن حوارات تسخر من عقاب الله، ومنها حديث عن الغش، بالإضافة إلى أن "إفيهات تسخر من الفقه الإسلامي والفقهاء وعلماء المسلمين".

وتقدم النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وموجها إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ما وصفه بـ"التجاوزات والظواهر الدخيلة والجرأة الآثمة على المقدسات والثوابت الشرعية في الأعمال الفنية".