ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية.

وجرى خلال الاتصال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، استعراض مجالات التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات.

كما تم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.