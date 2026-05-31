استعرض الحساب الرسمي للمنتخب الوطني المصري كواليس من رحلة الفراعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

وسافرت بعثة المنتخب الوطني إلى أمريكا مساء أمس السبت، ووصلت بعد ظهر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يتضمن بعض كواليس رحلة الفراعنة.

ويترأس بعثة المنتخب في أمريكا، خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.