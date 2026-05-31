أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي رحيل مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي عن صفوف الفريق، وذلك مع نهاية عقده الحالي بنهاية شهر يونيو المقبل.

وقال النادي في بيانه عبر الموقع الرسمي: "يؤكد نادي ليفربول لكرة القدم أن إبراهيما كوناتي سيغادر النادي بانتهاء عقده هذا الصيف".

وأضاف: "سيغادر كوناتي النادي مع خالص امتناننا وتقديرنا لما قدمه من إسهامات، ويتمنى له جميع منسوبي النادي كل التوفيق في المستقبل.

وأوضح النادي أن المدافع الفرنسي سيغادر ملعب أنفيلد بعد خمس سنوات قضاها بقميص “الريدز”، منذ انضمامه قادمًا من لايبزيج الألماني في صيف 2021.

وخلال فترة تواجده مع ليفربول، خاض كوناتي 183 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف، وقدم مستويات مميزة في خط الدفاع.

وحقق اللاعب الدولي الفرنسي العديد من الألقاب مع ليفربول، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، إلى جانب الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، وكأس الدرع الخيرية.

ويشهد ليفربول رحيل عدة لاعبين بما في ذلك النجم المصري محمد صلاح، وآندي روبرتسون بحسب ما أعلنا في وقت سابق من الموسم الحالي.