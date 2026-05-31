اعتراض رسالة مشبوهة إلى أميرة نرويجية في جامعة سيدني

أفادت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الأحد، بأنه جرى منع رجل أسترالي من التواصل مع الأميرة النرويجية إنجريد ألكسندرا، التي تدرس حاليا في سيدني، بعد أن اعترضت الشرطة رسالة مشبوهة أُرسلت الحرم الجامعي.

وأشارت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي)، إلى أن عناصر الأمن المسئولين عن حماية الأميرة اعترضوا الرسالة الموجهة إليها.

وتدرس إنجريد ألكسندرا، البالغة من العمر 22 عاما، حاليا العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في جامعة سيدني.

وأكد جهاز الاستخبارات الداخلية النرويجي (بي تي إس) لهيئة الإذاعة العامة النرويجية، حدوث الواقعة.

وقال محققون، إنه اتخذت إجراءات بالتنسيق مع السلطات الأسترالية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الرجل يبلغ من العمر 63 عاما.

وقالت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي)، إنه طُلب منه المثول أمام المحكمة يوم الأربعاء القادم على خلفية الحادث.