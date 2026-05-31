أوكرانيا تجدد هجماتها على منشآت نفطية روسية

وجهت أوكرانيا، صفعة جديدة لقطاع النفط الروسي في الليلة الماضية، إذ شنت هجوما بطائرات مسيّرة على مستودع تخزين يقع بالقرب من مدينة تاجانروج في جنوب البلاد وتطل على بحر آزوف وعلى مصفاة نفط في ساراتوف الواقعة على نهر فولجا، بحسب ما ورد في تقارير صدرت اليوم الأحد.

وأكدت السلطات الروسية، بصورة جزئية، وقوع الهجمات التي تناقلتها وسائل إعلام أوكرانية أيضا، ويبدو أن الهجمات قد أدت إلى تداعيات خطيرة في ساراتوف، بحسب ما ظهر في صور تم تداولها على الإنترنت.

وكتب رومان بوسارجين حاكم ساراتوف، على منصة تليجرام: "بحسب المعلومات الأولية، لقد جرى تسجيل حدوث أضرار في بنية تحتية مدنية"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

جدير بالذكر أن المصفاة تابعة لشركة "روسنفط" الحكومية، التي يترأسها إيجور سيتشين، القريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان قد جرى استهداف المنشأة من قبل في حملة جوية أوكرانية متصاعدة داخل روسيا.

ومن جانبه، أكد حاكم منطقة روستوف يوري سليوسار، على تليجرام، أن النيران مازالت مستعرة في مستودع للنفط يقع بالقرب من تاجانروج في مقاطعة ماتفييف-كورجان.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة النفط ساراتوف، مما أسفر عن اندلاع "حريق واسع النطاق"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأضافت أنه جار التحقق من حجم الأضرار، مشيرة إلى أن المصفاة تساهم في دعم المجهود الحربي لموسكو.

وتتبع هذه المصفاة لشركة النفط الروسية الحكومية "روسنفت"، وتنتج وقود الديزل والبنزين إلى جانب أنواع أخرى من الوقود.

وكثفت أوكرانيا، هجماتها على منشآت النفط والغاز الروسية في الأشهر الأخيرة، بحجة أن قطاع الطاقة يمول ويغذي بشكل مباشر الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وفي سياق متصل، نفت كييف، الادعاءات الروسية بأن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، والتي تعد الأكبر في أوكرانيا وأوروبا.

وفقا للجيش الأوكراني، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية أيضا نقطة توزيع على خط أنابيب نفط في منطقة كيروف، الواقعة على بعد نحو 800 كيلومتر شرق موسكو.

وينقل خط الأنابيب المستهدف النفط من سيبيريا إلى موانئ روسيا على بحر البلطيق، بالإضافة إلى بيلاروسيا.

ومن جانبها، أكدت السلطات الروسية، وقوع الهجوم، مشيرة إلى أنه تسبب في اندلاع حريق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.