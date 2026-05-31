أوقفت السلطات الفرنسية، 457 شخصا خلال أعمال شغب رافقت احتفالات فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليج)، مساء السبت.

وتوج باريس سان جيرمان، باللقب عقب فوزه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء السبت، على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وشهدت الاحتفالات، خاصة في العاصمة باريس وضواحيها، ليلة السبت / الأحد، مواجهات بين الشرطة ومشجعين للنادي، تخللتها أعمال تخريب وإحراق بعض الدراجات الهوائية المستأجرة وحاويات النفايات، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء.

واستخدمت الشرطة، الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات المشجعين في عدة مناطق، بينما رد بعضهم بإطلاق الألعاب النارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن شارع الشانزليزيه في باريس، كان من أبرز مواقع التوتر، حيث تعرضت بعض محطات الحافلات للتخريب.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز، الأحد، في بيان، إن أعمال شغب "غير مقبولة" شهدتها 15 مدينة في أنحاء البلاد خلال الليل.

ولاحقا أوضح نونيز، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية، أن الجماهير تجمعوا في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك باريس، للاحتفال بفوز فريق باريس سان جيرمان.

وأضاف أن الوضع كان تحت السيطرة بشكل عام، إلا أن السلطات شهدت بعض التجاوزات وأعمال الشغب التي تسببت في إخلال بالنظام العام واندلاع أعمال عنف في المدن.

وأشار نونيز، إلى أن قوات الشرطة تدخلت بشكل ممنهج وحاسم للتصدي لهذه التجاوزات.

وذكر أن 22 ألفا من عناصر الأمن انتشروا وعملوا، أمس (السبت)، في ظل ظروف قاسية للغاية بمختلف أنحاء البلاد.

ولفت الوزير، إلى زيادة ملحوظة في حجم الألعاب النارية التي أُطلقت واستهدفت رجال الشرطة.

وأفاد بأن قوات الشرطة تحققت من هويات 780 شخصا وأخضعتهم للفحص والتدقيق في عموم البلاد على خلفية أحداث السبت.

وأعلن وزير الداخلية، توقيف واحتجاز 457 شخصا من بينهم.

كما كشف عن إصابة 57 عنصرا من قوات الأمن خلال تلك الأحداث.

وأوضح أن أعمال الشغب والتجاوزات اندلعت في 71 مدينة خلال الاحتفالات، في حين شهدت نحو 15 مدينة عمليات نهب وسرقة طالت بعض المتاجر.

وشدد نونيز، على أن عمليات النهب اقتصرت على متجر أو متجرين في كل مدينة من تلك المدن الـ15.

وقال إن قوات الأمن تدخلت فورا للتعامل مع كل حالة نهب على حدة.