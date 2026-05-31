إندونيسيا: المناطق الساحلية في بالي تواجه خطر الفيضانات حتى 5 يونيو

توقع مركز الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن تشهد العديد من المناطق الساحلية في جزيرة بالي الإندونيسية فيضانات حتى 5 يونيو المقبل، بسبب اكتمال القمر.

وقال رئيس المركز، كاهيو نوجروهو، في دنباسار عاصمة إقليم بالى اليوم الأحد: "السبب هو ظاهرة اكتمال القمر في 31 مايو".

وأوضح أن هذه الظاهرة لديها القدرة على زيادة الحد الأقصى لمستويات سطح البحر.

واستنادا إلى بيانات مراقبة مستوى المياه وتوقعات المد والجزر، قد تحدث فيضانات على طول الساحل الجنوبي لجمبرانا والساحل الجنوبي لتابانان.

وتشمل الأنشطة التي قد تتأثر عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ، والأنشطة في البلدات الساحلية، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بأحواض إنتاج الملح ومصايد الأسماك الداخلية.