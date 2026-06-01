وزير دفاع باكستان السابق: مفاوضات إيران وأمريكا تمر بـ3 مراحل والاتفاق النووي الأكثر تعقيدا

قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، الفريق نعيم لودهي، إن المفاوضات الجارية تمر عبر 3 مراحل رئيسية، موضحا أن المرحلة الأولى تتمثل في فتح مضيق هرمز.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول المنتجة والمستهلكة للنفط تشعر بالضجر من الوضع الحالي، وتريد إعادة فتح المضيق بصورة كاملة.

وأوضح لودهي أن الملاحة لا تزال مستمرة حاليا عبر المضيق، مرجحا أن يستغرق فتحه نحو يومين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتعلق بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة ولبنان، وإنهاء عملياته هناك.

ولفت إلى وجود عمليات مقاومة ينفذها حزب الله، في مقابل محاولات إسرائيل لضم مناطق جديدة.

ورأى لودهي أن الولايات المتحدة لن تقدم على توقيع اتفاق، حتى إذا تم إنجاز المرحلة الأولى، قبل انتهاء إسرائيل من عملياتها.

وأوضح أن وقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان، قد يستغرق عدة أسابيع.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني السابق أن ملف العقوبات والاتفاق النووي يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من المفاوضات، وقد يستمر التفاوض بشأنه لأشهر وربما لعام كامل.

وقال إنه لا يعتقد أن إيران ستتخلى عن موادها النووية المخصبة، حتى إذا أكدت أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وأشار إلى أن أي عدم اتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيجعل التوصل إلى تفاهم أمرا بالغ الصعوبة، موضحا أن المرحلة المرتبطة بالاتفاق النووي ستكون الأطول والأكثر تعقيدا.