وزير دفاع باكستان السابق عن حرب إيران: أمريكا تحاول شراء الوقت لصالح إسرائيل

قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، الفريق نعيم لودهي، إن الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لم تكن جادة أو خطيرة بدرجة كبيرة من الجانب الأمريكي، ولذلك لم يكن الرد الإيراني كبيرا.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا للغاية، ويمكن أن ينهار في أي وقت.

وأوضح لودهي أن الولايات المتحدة تواجه مشكلات إذا قررت خوض حرب جديدة، أبرزها موقف الشعب الأمريكي، الذي يدرك أن هذه الحرب بدأت بسبب إسرائيل ويريد إنهاءها، ولكن وفق إملاءات أمريكية.

وأشار إلى أن تحقيق الأهداف الأمريكية يواجه صعوبات إضافية، في ظل عدم وقوف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى جانب الولايات المتحدة، إلى جانب إغلاق إيران مضيق هرمز.

وقال لودهي إن الدول العربية الخليجية لن تسمح باستخدام قواعدها لشن هجمات جديدة على إيران، لأنها لا تريد التعرض للعقاب مرة أخرى.

ورأى أن إسرائيل قد تشن ضربات جديدة ضد إيران بدعم أمريكي، إلا أن إيران سترد عليها.

وأشار إلى أن الحرب قد تندلع لاحقا، لكن المرحلة الحالية قد تشهد فتح مضيق هرمز ووقفا لإطلاق النار، يتبعه مسار من المناقشات والمداولات.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني السابق أن أحد الحلول المحتملة يتمثل في موافقة إيران على تسليم اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى، وليس إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن طهران قد توافق على ذلك فقط إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

وذكر أن هناك تساؤلات حول مدى قوة إيران بعد رفع العقوبات، مشددا على أهمية عدم تجاهل دور الصين وروسيا والتغير في مواقف الدول الإقليمية.

وقال لودهي إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر يحتاج إلى انتظار، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تحاول حاليا شراء الوقت لإتاحة الفرصة لإسرائيل لإتمام مهمتها في لبنان وغزة.