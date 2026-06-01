تركي آل الشيخ يشيد بفيلم «أسد»: صندوق الأفلام السعودي يشارك في إنتاجه بنسبة 30%

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، منشورًا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أشاد فيه بفيلم «أسد» بطولة محمد رمضان، ملمحًا إلى عدم وجود أي مؤامرة ضد الفيلم، كما زعمت بعض المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن صندوق الأفلام السعودي يشارك في إنتاجه كمستثمر بنسبة 30%.

وقال آل الشيخ في منشوره: «فيلم أسد جميل، ويُعد تقدمًا كبيرًا في هذا النوع من الأفلام، والنجم محمد رمضان ممثل كبير. وفي المستقبل، إذا حدث تعاون في مسلسلات أو أفلام، أتوقع لها نجاحًا كبيرًا. وعلى فكرة، صندوق الأفلام مستثمر بنسبة 30% من الفيلم، يعني نحن شركاء».

وكان صناع فيلم «أسد» قد ألمحوا في وقت سابق إلى وجود مؤامرة ضد الفيلم داخل دور العرض السينمائية، مؤكدين رفعه من بعض الصالات لصالح فيلم منافس. كما أعلنوا نيتهم سحب الفيلم من دور العرض اعتراضًا على ما وصفوه بالمؤامرة التي تُحاك ضده.

في المقابل، نفت إحدى دور العرض الشهيرة بمدينة نصر هذه الاتهامات في بيان رسمي، مؤكدة أن الفيلم يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وأن بعض عروضه كانت كاملة العدد.

وحقق فيلم «أسد» إيرادات قاربت 64 مليون جنيه مصري منذ طرحه في دور العرض منتصف الشهر الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وماجد الكدواني، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.





