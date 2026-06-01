ياسر ثابت: مونديال 2026 سيكون مختبرا للتداخل بين السياسة وكرة القدم

قال الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن مونديال 2026 سيشهد تأثيرات سياسية واضحة ومعقدة، نتيجة عدد من العوامل والتوترات الجيوسياسية المحيطة بالبطولة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بداية، الأجواء المحيطة.. هناك توترات جيوسياسية تتداخل فيها دولة مثل الولايات المتحدة مع إيران بشكل محدد، وسيكون لهذا الأمر ظلاله على مستوى التأشيرات والعراقيل التي وُضعت أمام المنتخب الإيراني».

وأوضح ثابت أن رئيس اتحاد الكرة الإيراني مُنع من حضور قرعة كأس العالم، قبل أن تشهد الأزمة تطورات دفعت الجانب الإيراني إلى التهديد بعدم المشاركة في البطولة، ثم التراجع عن مطالبه وطلب نقل معسكر التدريب إلى المكسيك.

وأشار إلى أن ذلك يعكس وجود عقبات كثيرة تتعلق بالتنقل وحضور المباريات المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، إلى جانب عقبات أخرى مرتبطة بمنع العلم الإيراني القديم، المعروف بعلم الشمس والأسد.

ولفت إلى وجود مخاوف من حملات المداهمة التي تنفذها قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وما قد يصاحبها من إجراءات مشددة ضد مشجعي دول مختلفة، ومن بينها المشجعون الإيرانيون، الذين مُنعوا أصلا من دخول الولايات المتحدة.

وأكد أن هذه الإجراءات، مع التطبيقات المشددة والجو المتوتر، ربما تنذر بإشعال فتيل معارك وصراعات، موضحا أن الصراع بين السياسة وكرة القدم قوي وحاضر دائما منذ عامي 1934 و1938 في وجود موسيليني.

وقال ثابت إن هناك مخاوف أخرى مما يسمى بغسيل السمعة السياسية في البطولات الدولية، مشيرا إلى احتمال أن يحدث ذلك من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المونديال.

وأكد أن هذه التطورات ستجعل كأس العالم 2026 «مختبرا لكثير من التفاعلات بين السياسة والرياضة».