متحدث الإسكان: تنفيذ 200 ألف وحدة جديدة لاستكمال مستهدف المليون ضمن «سكن لكل المصريين»

قال المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة الإسكان مكلفة بتوفير الوحدات السكنية كأولوية للدولة، وفقا للدستور واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «أحداث الساعة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة وفرت أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال 12 عاما، منذ إطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين».

وأوضح خطاب أن الوزارة تنفذ حاليا 200 ألف وحدة سكنية جديدة، لاستكمال مستهدف المليون وحدة، إلى جانب مشروعات أخرى تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، يستهدف إنشاء 19 ألف وحدة سكنية إضافية، بعد طرح أراض بمساحة 383 فدانا.

وأكد مساعد وزير الإسكان أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع أسهم في استفادة أكثر من 4 ملايين مواطن من وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات، في المدن الجديدة بالقرب من مراكز العمل.

ولفت إلى أن نجاح المبادرة ارتبط بتوفير وحدات مدعومة بفائدة تتراوح بين 8% و12%، إلى جانب دعم يصل إلى 80% من قيمة الوحدة.

وأوضح أن التمويلات العقارية تجاوزت 100 مليار جنيه، بعد زيادتها على مراحل منذ عام 2019، بما ساعد المواطنين على تملك وحداتهم السكنية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة شجعت أكثر من 20 شركة تمويل عقاري و30 بنكا على المشاركة فيها.

وأكد خطاب أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يطبق شروطا رقابية صارمة منذ التقديم وحتى 7 سنوات بعد استلام الوحدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع تأجير الوحدات أو تغيير نشاطها.

وأشار إلى أن العقوبات على المخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة والغرامات والسجن.

وقال خطاب إن الوزارة تعمل على سد الفجوة السكنية الناتجة عن الزيادة السكانية ومعدلات الزواج السنوية، من خلال توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في مشروعات الإسكان الأخضر، إلى جانب تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق المعايير المقررة.