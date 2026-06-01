أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استنكاره لـ " الظاهرة المؤسفة والمهازل" التي باتت تشهدها جنازات وعزاءات نجوم الفن في الآونة الأخيرة.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" إلى أن بعض الأشخاص يفرضون أنفسهم في العزاءات "دون أي صفة أو قرابة"، ويلعبون "أدوارا لا تخصهم"، لافتا إلى التزامه الشخصي بالجلوس في مقعده وتقديم واجب العزاء، احتراما لتقاليد العزاء وأهل المتوفى، بالرغم من كونه نقيب الممثلين.

ولفت إلى رصده بعض الأشخاص الذين يقومون بتشغيل "صبية" يزودونهم بهواتف لاقتناص لقطات للفنانين، قائلا: "أنا ناوي ألتقي بنقيب الصحفيين ونقيب الإعلاميين، أنا معايا الأسماء، هناك بعض الأشخاص جايبين عيال وشاريين لهم موبايلات، وقالوا لهم تقفوا في الجنازات أو الأفراح أو افتتاحات الأفلام، وتصطادوا لي اللقطة".

ونوه إلى أن النقابة اتخذت إجراءات قانونية ضد "فتاة أخذت صور الفنانات وركبت عليها صورا عارية"، مشيرا إلى تواصل والدها معه للتوسط لعدم تقديم بلاغ للنيابة، قائلا: "العيال اللي واقفة بكاميرات تصطاد ممثلة قاعدة قعدة معينة، ويعمل تريندات بدأنا نرصدها، وللأسف اللي مشغلينهم إحنا نعرفهم بالأسماء، وسيكون هناك إجراءات، إحنا بنشوه في فننا ورموزنا.. عيال لا تنتمي إلى الإعلام أو الصحافة، ولا لهم علاقة، ويقفون بموبايلات وناس مسرحينهم، ويسمونهم نبطشي العزاءات، هذه الظاهرة لابد أن تواجه".

وأوضح أن النيابة العامة نجحت في الوصول إلى المتورطين في الصور المسيئة للفنانتين منى زكي وريهام عبد الغفور، مشددا أن النقابة لن تترك حقوقها، موجها الشكر لنقابتي الصحفيين والإعلاميين، والصحافة الجديرة بالاحترام في دفاعها عن الحق والفن.