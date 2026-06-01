متحدث التعليم عن امتحانات الثانوية العامة: الغش الإلكتروني سيُكشف خلال ثوان

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستُعقد بنفس مواصفات العام الماضي، موضحًا أن الأسئلة ستتضمن 85% اختيارًا من متعدد بنظام “البابل شيت”، و15% أسئلة مقالية.

وأضاف "زلطة" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الوزارة استعدت لموسم الامتحانات بمجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام السيطرة على اللجان وضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مشيرًا إلى أن اللجان ستُعقد هذا العام داخل مجمعات امتحانية، بحيث يضم كل مجمع مدارس جميع اللجان التابعة للإدارة التعليمية الواحدة.

وتابع أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز إجراءات التأمين وتسهيل أعمال المتابعة والرقابة، إلى جانب تحديث منظومة الكاميرات داخل اللجان وتشديد إجراءات التفتيش للكشف عن أي أدوات أو وسائل قد تُستخدم في التحايل أو الغش.

ولفت إلى وجود إجراءات أكثر حزمًا هذا العام، فضلًا عن تدابير غير معلنة لرصد وكشف محاولات الغش الإلكتروني داخل اللجان، مناشدًا الطلاب الابتعاد عن أي محاولات للتحايل، مؤكدًا أن تلك المحاولات سيتم اكتشافها خلال ثوانٍ.

وأشار إلى أن عدد المجمعات الامتحانية على مستوى الجمهورية يبلغ 613 مجمعًا امتحانيًا، فيما يتجاوز عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 921 ألف طالب وطالبة.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي طالب يثبت تورطه في أعمال الغش أو الشروع فيه، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحرمان من أداء الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

وعن ما يُثار بشأن ما يُعرف بـ”لجان أولاد الأكابر”، خاصة في بعض محافظات الصعيد، أكد أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم يتابع بشكل مباشر جميع الإجراءات الخاصة باللجان الامتحانية في مختلف المحافظات، لضمان تطبيق قواعد الانضباط والرقابة على الجميع دون استثناء، مشددًا على أن الوزارة تتخذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة الامتحانات.