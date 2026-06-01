خبيرة علاقات دولية: ترامب يستخدم التهديدات والمهل لتهدئة الأسواق والداخل الأمريكي

قالت جينجر تشابمان، خبيرة العلاقات الدولية، إن ما يجري حاليا يعكس نمطا متكررا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يطلق تهديداته ويحدد مهلا نهائية، عادة يوم الجمعة، بهدف تهدئة أسواق النفط والمتابعين للشأن السياسي في الولايات المتحدة.

وأضافت تشابمان، في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث خلال بقية الأسبوع يكون إما تراجعا عن هذه المواقف أو منح مهل جديدة.

وأوضحت أن ترامب دخل اجتماعا، الجمعة، معلنا أنه سيتخذ قرارا نهائيا، إلا أن الاجتماع انتهى دون صدور أي قرار.

وأشارت تشابمان إلى أن عددا من المحللين يرجحون أن يوجه ترامب ضربة جوية جديدة إلى إيران، الاثنين، لإظهار قدرته على تنفيذ مثل هذه الضربات، ثم إعلان النصر بعدها.

وأكدت أن العسكريين الأمريكيين يرون أن أي هجمات جديدة لن تحقق الأهداف الأمريكية، بل قد تنطوي على مخاطر تتعلق بخسارة الحلفاء في منطقة الخليج.

وقالت تشابمان إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بإعادة فتح مضيق هرمز، ومنع تطوير أي برنامج نووي إيراني.

وأوضحت، في المقابل، أن إيران تطالب بوقف دائم لإطلاق النار يشمل لبنان، باعتباره نقطة قد تشعل الحرب الإقليمية مجددا.

وأشارت إلى أن ترامب ما زال يواجه ضغوطا مرتبطة بالمطالب الإيرانية الخاصة بفك تجميد الأصول الإيرانية.

وأكدت أن استمرار هذه الخلافات يبقي فرص التوصل إلى اتفاق أكثر تعقيدا.