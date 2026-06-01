اتحاد الكرة: تفادينا أزمة الأهلي في بعثة كأس العالم «الضرائب الأمريكية لا تعرف الهزار»

كشف مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة عن كواليس خطوات عديدة لتفادي خصومات مالية من الجائزة المخصصة لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قال عزام عبر قناة أون سبورت "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعاون معنا بإرسال أكبر مكتب مراجعة عالمي في الضرائب على نفقة فيفا لمساعدتنا في ملفاتنا الضريبية، لأن الضرائب الأمريكية لا تعرف الهزار".

أوضح "لقد استكملنا مستندات لميزانية اتحاد الكرة في آخر 3 سنوات وطلب منا إنشاء حساب على منصة الضرائب الأمريكية وانتظرنا الاعتماد".

وتابع "إذا لم نفعل ذلك سيخصم منا مليوني دولار، وفيفا لا يهزر، والأهلي سبق أن خصم منه مبالغ من مشاركته في كأس العالم للأندية بسبب الضرائب الأمريكية".

واستدرك "لكننا تعاملنا باحترافية شديدة لنحصل على الإعفاء ونستفيد بالجوائز المالية كاملة، وهو ما تطلب إثبات أنه لا يوجد مساهمين ولا نوزع أرباحا بتقديم كل المستندات الممكنة".

وأشار "لقد رفعنا ميزانية اتحاد الكرة تتضمن بيع (خردة) بما يعادل ألفي دولار، واستفسرت الضرائب الأمريكية هل هذا صك أم نشاط استثماري؟ وقلنا إنه نشاط عارض".

وأكد أيضا "منذ التأهل لكأس العالم، لم نصرف دولارا أو جنيها واحدا من ميزانية الاتحاد بل من فيفا الذي حولنا 2.5 مليون دولار للصرف على استعدادات منتخب مصر".

وأوضح الأمين العام لاتحاد الكرة "الشركة الراعية تحملت أيضا تكاليف سفر المنتخب بطائرة خاصة في وديتي السعودية وإسبانيا، واستفدنا أيضا بمقابل مالي حوالي 600 ألف دولار من هاتين المباراتين".

وختم تصريحاته "وسافرنا أيضا إلى الولايات المتحدة بطائرة خاصة بنصف تكاليفها بفضل جهود الشركة الراعية، ليتفادى الفريق السفر 20 ساعة بالطيران العادي، كما أن الشركة الراعية تحملت تكاليف 3 أيام بينما ستتحمل الشركة المسؤولة عن تنظيم ودية البرازيل، تكاليف معسكرنا لمدة 7 أيام".

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام البرازيل يوم 7 يونيو في البروفة الأخيرة استعدادا لمواجهة بلجيكا وإيران ونيوزلندا في المجموعة السابعة لمونديال 2026 الذي سيقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.