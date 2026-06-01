السنغال تخسر أمام أمريكا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم

وكالات
نشر في: الإثنين 1 يونيو 2026 - 8:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يونيو 2026 - 8:30 ص

حققت الولايات المتحدة فوزا مشجعا بنتيجة 3-2 على السنغال في ​مباراة ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم ‌2026 اليوم الأحد، حيث سجل كريستيان بوليسيك هدفا وصنع آخر قبل أن يسجل فولارين بالوجون هدف الفوز ​في الشوط الثاني.

وضع سيرجينو ديست الفريق المضيف ​في المقدمة بعد سبع دقائق، مستغلا تمريرة ⁠بوليسيك من اليسار، قبل أن يضاعف بوليسيك النتيجة ​في الدقيقة 20 بتسديدة هادئة من زاوية ضيقة ​بعد أن تجاوز الحارس.

وقلصت السنغال الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف سجله القائد ساديو ماني، الذي أنهى هجمة ​مرتدة سريعة بعد تمريرة بينية من حبيب ​ديارا ذهبت خلف الدفاع الأمريكي.

وتم إلغاء هدف لبالوجون بداعي التسلل ‌في ⁠بداية الشوط الثاني قبل أن يستغل ماني خطأ دفاعيا ليتعادل في الدقيقة 52.

لكن مهاجم موناكو لم يخطئ بعد مرور ساعة من المباراة، حيث ​استقبل تمريرة عرضية ​من ⁠تيموثي (تيم) ويا ليستعيد التقدم ويحسم الفوز لفريق ماوريسيو بوكيتينو.

وستخوض الولايات المتحدة، التي ​تستضيف كأس العالم بالاشتراك مع كندا ​والمكسيك، مباراة ⁠استعدادية أخرى ضد ألمانيا يوم السبت قبل أن تفتتح مشوارها في المجموعة الرابعة بمواجهة باراجواي في ⁠12 ​يونيو المقبل.

وتخوض السنغال ​مباراتها الأولى في المجموعة التاسعة ضد فرنسا يوم 16 يونيو، وستواجه ​أيضا العراق والنرويج.


