السنغال تخسر أمام أمريكا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم

حققت الولايات المتحدة فوزا مشجعا بنتيجة 3-2 على السنغال في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الأحد، حيث سجل كريستيان بوليسيك هدفا وصنع آخر قبل أن يسجل فولارين بالوجون هدف الفوز في الشوط الثاني.
وضع سيرجينو ديست الفريق المضيف في المقدمة بعد سبع دقائق، مستغلا تمريرة بوليسيك من اليسار، قبل أن يضاعف بوليسيك النتيجة في الدقيقة 20 بتسديدة هادئة من زاوية ضيقة بعد أن تجاوز الحارس.
وقلصت السنغال الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف سجله القائد ساديو ماني، الذي أنهى هجمة مرتدة سريعة بعد تمريرة بينية من حبيب ديارا ذهبت خلف الدفاع الأمريكي.
وتم إلغاء هدف لبالوجون بداعي التسلل في بداية الشوط الثاني قبل أن يستغل ماني خطأ دفاعيا ليتعادل في الدقيقة 52.
لكن مهاجم موناكو لم يخطئ بعد مرور ساعة من المباراة، حيث استقبل تمريرة عرضية من تيموثي (تيم) ويا ليستعيد التقدم ويحسم الفوز لفريق ماوريسيو بوكيتينو.
وستخوض الولايات المتحدة، التي تستضيف كأس العالم بالاشتراك مع كندا والمكسيك، مباراة استعدادية أخرى ضد ألمانيا يوم السبت قبل أن تفتتح مشوارها في المجموعة الرابعة بمواجهة باراجواي في 12 يونيو المقبل.
وتخوض السنغال مباراتها الأولى في المجموعة التاسعة ضد فرنسا يوم 16 يونيو، وستواجه أيضا العراق والنرويج.