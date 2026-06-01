استطلاع: غالبية الألمان لا يرون مكسبا انتخابيا من استبدال ميرتس

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية طفيفة من الألمان لا تعتقد أن المحافظين بزعامة المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيحققون نتائج أفضل في استطلاعات الرأي إذا حل محله شخصية أخرى من حزبه.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من قناة "آر تي إل" التلفزيونية ومجلة "شتيرن" الألمانية، فإن 53% من المشاركين لا يرون أن التحالف المسيحي المحافظ، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس وشقيقه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي، سيحصل على دعم أكبر تحت قيادة مستشار آخر. في المقابل، رأى 41% أن التحالف سيستفيد من تغيير القيادة.

وحتى بين أنصار الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، قال 42% إن المحافظين ستكون لديهم فرص أفضل مع مستشار آخر من صفوفهم، بينما عارض ذلك 56%.

وشمل الاستطلاع 1008 أفراد، وأجري يومي 28 و29 مايو الماضي.

وتأتي هذه النتائج بعد تقارير إعلامية ألمانية تحدثت عن نقاشات داخل الأوساط المحافظة بشأن إمكانية استبدال ميرتس مستقبلا بعد عام أول صعب له في المنصب. وجرى تداول اسم رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هندريك فوست، بوصفه خلفا محتملا.

ويأتي هذا الجدل في ظل تراجع نتائج المحافظين في استطلاعات الرأي وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

ورفض حلفاء ميرتس هذه التكهنات بشدة. ووصف زعيم الكتلة البرلمانية للمحافظين، ينس شبان، التقارير عن احتمال وجود تحد لقيادة ميرتس بأنها "هراء" خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما قال فوست أيضا إن التكهنات الأخيرة "مجرد هراء"، مؤكدا دعمه الكامل للمستشار.

ويخوض المحافظون بزعامة ميرتس وشركاؤهم في الائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي حاليا مفاوضات صعبة بشأن إصلاحات كبرى لنظامي التقاعد والرعاية الصحية، في وقت يلقى فيه اقتصاد البلاد ضربة قوية جراء حرب إيران.

ورفض الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن لينمان، النقاش الدائر، معتبرا أنه جدل مصطنع، وقال إن الناخبين يهتمون بقضايا مثل تكاليف الطاقة والضرائب أكثر من اهتمامهم بمسائل قيادة الحزب.