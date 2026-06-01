أمريكا تستهدف رادارات ومسيرات إيرانية والكويت تتعرض للقصف

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أنه شن غارات جوية على مواقع رادارات ومراكز تحكم في الطائرات المسيرة في إيران بعد أن أسقطت طهران طائرة مسيرة من طراز إم كيو-1 بريداتور في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي غضون ذلك، قالت الكويت إن دفاعاتها الجوية فتحت النار في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين لاعتراض هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم على الكويت، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون قد انطلق من إيران أو الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق، حيث شنت كلتا الجهتين هجمات عديدة على الكويت خلال الحرب الإيرانية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية ارنا إن القوات الأمريكية استهدفت برج اتصالات في جزيرة.

وأضاف الحرس الثوري أنه رد من خلال شن هجوم، دون الإفصاح عن موقعه، حيث من المرجح أن يكون المقصود هو الهجوم على الكويت.