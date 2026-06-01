محافظ الكرمك: القوات السودانية تقترب من السيطرة على المدينة في إقليم النيل الأزرق

قال عبد العاطي محمد الفكي، محافظ الكرمك بإقليم النيل الأزرق في جنوب شرقي السودان قرب الحدود الإثيوبية، إن الإقليم شهد منذ مارس الماضي تطورات عسكرية كبيرة، بعد مساعي قوات الدعم السريع لفتح جبهة في النيل الأزرق، وما تبع ذلك من اعتداءات على عدد من المناطق، بينها مدينة الكرمك.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات المسلحة السودانية والكتائب المساندة لها تمكنت خلال الأيام الأخيرة من امتلاك زمام المبادرة واستعادة عدد من المناطق، من بينها البركة وخور حلبية وخور القنا، وهي مناطق تقود مباشرة إلى مدينة الكرمك.

وتوقع أن تتمكن القوات المسلحة، خلال اليومين المقبلين أو بعد ذلك بقليل، من إحكام السيطرة على مدينة الكرمك، الواقعة ضمن إقليم النيل الأزرق المحاذي لإثيوبيا.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا طبيعيا في مناطق النزاعات.

ولفت إلى أن حكومة المحافظة وحكومة الإقليم، بالتعاون مع مفوضية العودة الطوعية والعون الإنساني ومنظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، تمكنت من إيواء أكثر من 15 ألف نازح من محافظة الكرمك في مخيم الكرامة 3 بجنوب الدمازين.

وأوضح محافظ الكرمك أن الأوضاع الإنسانية مستقرة حاليا، مع الحاجة إلى مضاعفة الجهود لمواصلة الاستجابة للاحتياجات القائمة.

وأكد الفكي أن القوات المسلحة السودانية تمتلك زمام المبادرة في الميدان، معربا عن اعتقاده بأن القوات المسلحة والكتائب المساندة لها قادرة على بسط السيطرة على كامل إقليم النيل الأزرق.

وقال إن هذه القوات تواجه مجموعات تتلقى دعما من أقاليم مجاورة ومن الخارج، مشددا على أن إرادة الشعب السوداني ودعم القوات المسلحة كفيلان باحتواء الموقف واستعادة السيطرة على الإقليم.