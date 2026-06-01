قفزت صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 50 % مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى شهريا قياسيا جديدا بلغ 8ر87 مليار دولار أمريكي في مايو الماضي، مدفوعة بالدورة الفائقة لأشباه الموصلات، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا الشهر يعتبر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الشحنات الخارجية الشهرية للبلاد حاجز 80 مليار دولار، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وارتفعت الواردات بنسبة 8ر20% على أساس سنوي لتصل إلى 8ر60 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 95ر26 مليار دولار.